Пащенко Снежана Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1999
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1999
Отец: Пащенко Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Подвиг
Неизвестно
Музыкальные достижения: Скрипачка. Обладательница бронзовой медали XI Молодёжных Дельфийских игр (Москва, 2012), лауреат конкурса юных скрипачей "Браво" (1-я премия, Намюр, Бельгия, 2013), международ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант (скрипачка).
Работа или профессия
Неизвестно
Репетитор по урокам музыки.
Образование
С ?.09.2005 по ?.06.2007
Уральская специальная музыкальная школа (колледж) (класс Н.Б. Фетисовой). Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Образование
С 2007 по 2013
Класс заслуженного работника культуры России И. М. Мезриной. Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Образование
?.09.2013
Высший институт музыки и педагогики в Намюре (Бельгия). Класс Игоря Ткачука. Отделение: —. Среднее профессиональное образование.
Образование
С ?.09.2017 по ?.06.2021
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. Факультет: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Бакалавриат.