Ильина Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

07.09.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.

Дочь: Алексеева Васса

Отец ребёнка: Михайлов Алексей

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.

Дочь: Алексеева Пелагея

Отец ребёнка: Михайлов Алексей

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.06.1879 ст.

Сын: Алексеев Семен

Отец ребёнка: Михайлов Алексей

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.

Дочь: Алексеева Пелагея

Отец ребёнка: Михайлов Алексей

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Алексей

Смерть
07.09.1898 ст.
Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от водянки
Похороны
09.09.1898 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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