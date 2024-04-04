Ильина Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851 ст.
Дата смерти07.09.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1873 ст.
Дочь: Алексеева Васса
Отец ребёнка: Михайлов Алексей
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.
Дочь: Алексеева Пелагея
Отец ребёнка: Михайлов Алексей
Рождение ребёнка
17.06.1879 ст.
Сын: Алексеев Семен
Отец ребёнка: Михайлов Алексей
Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.
Дочь: Алексеева Пелагея
Отец ребёнка: Михайлов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Алексей
Смерть
07.09.1898 ст.
от водянки
Похороны
09.09.1898 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область