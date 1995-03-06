Билалова (Галкина) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билалова (Галкина) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1986

Дочь: Комарова Марина Эдуардовна

Отец ребёнка: Билалов Эдуард Абдулазисович

Рождение ребёнка
16.07.1987

Сын: Билалов Евгений Эдуардович

Отец ребёнка: Билалов Эдуард Абдулазисович

Рождение ребёнка
06.03.1995

Сын: Билалов Владислав Эдуардович

Отец ребёнка: Билалов Эдуард Абдулазисович

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