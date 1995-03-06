Билалова (Галкина) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1986
Дочь: Комарова Марина Эдуардовна
Отец ребёнка: Билалов Эдуард Абдулазисович
Рождение ребёнка
16.07.1987
Сын: Билалов Евгений Эдуардович
Отец ребёнка: Билалов Эдуард Абдулазисович
Рождение ребёнка
06.03.1995
Сын: Билалов Владислав Эдуардович
Отец ребёнка: Билалов Эдуард Абдулазисович