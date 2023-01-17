Александрова (Кривощекова) Алла Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1973
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.03.2001
Дочь: Александрова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Александров Михаил Григорьевич
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Михаил Григорьевич