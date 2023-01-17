Александрова (Кривощекова) Алла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Кривощекова) Алла Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1942 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1973

Отец: не указан

Мать: Кривощекова Нелли Николаевна

Рождение ребёнка
07.03.2001

Дочь: Александрова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Александров Михаил Григорьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Михаил Григорьевич

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