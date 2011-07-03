Валерий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валерий Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1979

Отец: не указан

Мать: Трохина Анна Михайловна

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