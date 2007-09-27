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Буракова Виолетта Александровна
Буракова Виолетта Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.2007
Пол
Женский
Отец
Бураков Александр Юрьевич
1979 г.р.
Мать
Бондарева Юлия Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.2007
Отец:
Бураков Александр Юрьевич
Мать:
Бондарева Юлия Александровна
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