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Хабибулла Тагиров

Место рождения

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Та(г)иръ Юсупов

Мать: не указана

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канафия Шафиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балхия Искакова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Шамсутдин Хабибуллин

Мать ребёнка: Балхия Искакова

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Се(а)йфутдин Хабибуллин

Мать ребёнка: Балхия Искакова

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Тагиров Абдуллатифъ Хабибуллин

Мать ребёнка: Балхия Искакова

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Абдулвали Хабибуллин

Мать ребёнка: Балхия Искакова

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Хисметулла Хабибуллин

Мать ребёнка: Балхия Искакова

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Асфеньдияр Хабибуллин

Мать ребёнка: Балхия Искакова

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Шаммасъ Хабибуллин

Мать ребёнка: Балхия Искакова

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Игитисамъ Хабибуллин

Мать ребёнка: Балхия Искакова

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Якупъ Хабибуллин

Мать ребёнка: Канафия Шафиева

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мухамедулла Хабибуллин

Мать ребёнка: Канафия Шафиева

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1833

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