Хабибулла Тагиров
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Та(г)иръ Юсупов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канафия Шафиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балхия Искакова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шамсутдин Хабибуллин
Мать ребёнка: Балхия Искакова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Балхия Искакова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тагиров Абдуллатифъ Хабибуллин
Мать ребёнка: Балхия Искакова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Абдулвали Хабибуллин
Мать ребёнка: Балхия Искакова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Балхия Искакова
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Балхия Искакова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Шаммасъ Хабибуллин
Мать ребёнка: Балхия Искакова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Игитисамъ Хабибуллин
Мать ребёнка: Балхия Искакова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Якупъ Хабибуллин
Мать ребёнка: Канафия Шафиева
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Канафия Шафиева
Смерть
1833