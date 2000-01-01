Кириленко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1953
Дочь: Кочарова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Алёшкина Галина Гурьевна
Рождение ребёнка
?.11.?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёшкина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно