Кириленко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1953

Дочь: Кочарова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Алёшкина Галина Гурьевна

Рождение ребёнка
?.11.?

Сын: Алёшкин Юрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёшкина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочарова Наталия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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