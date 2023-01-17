Токарев Тимофей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Токарев Кондрат Емельянович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Токарев Хрисанф Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Токарев Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно