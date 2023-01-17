Токарев Тимофей Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Тимофей Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Токарев Кондрат Емельянович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Токарев Хрисанф Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Токарев Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Токарев Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Токарев Евсей Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
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