Сурков Альберт (Юлий-Альберт-Константин) Юльевич
Место рожденияг. Ретавас, Литва
Дата рождения05.05.1848
Дата смерти29.05.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ретавас, Литва
Место жительства
С 1862 по 1917
Место жительства
По 1862
г. Рига, Латвия
Смерть
29.05.1917