Сурков Альберт (Юлий-Альберт-Константин) Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурков Альберт (Юлий-Альберт-Константин) Юльевич

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Место рождения

г. Ретавас, Литва

Дата рождения

05.05.1848

Дата смерти

29.05.1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ретавас, Литва
Место жительства
С 1862 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1862
г. Рига, Латвия
Смерть
29.05.1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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