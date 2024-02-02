Воробьева (Воронова) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Воронова) Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1979

Отец: Воронов Виктор Сергеевич

Мать: Воронова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1999

Дочь: Воробьева Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
17.08.2005

Дочь: Воробьева Елизавета Анатольевна

Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
24.04.2008

Сын: Воробьев Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
13.02.2012

Сын: Воробьев Егор Анатольевич

Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
24.05.2015

Дочь: Воробьева Ярослава Анатольевна

Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Анатолий Анатольевич

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