Воробьева (Воронова) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1979
Рождение ребёнка
21.05.1999
Дочь: Воробьева Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
17.08.2005
Дочь: Воробьева Елизавета Анатольевна
Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
24.04.2008
Сын: Воробьев Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
13.02.2012
Сын: Воробьев Егор Анатольевич
Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
24.05.2015
Дочь: Воробьева Ярослава Анатольевна
Отец ребёнка: Воробьев Анатолий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно