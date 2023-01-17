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Крехтунов Ефим Петров

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Место рождения

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Крехтунов Петр Аврамов

Мать: не указана

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Крехтунов Аникей Ефимов

Мать ребёнка: Крехтунова Василиса

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1786

Жена: Крехтунова Василиса

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Крехтунов Ефим Ефимов

Мать ребёнка: Крехтунова Василиса

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Крехтунов Степан Ефимов

Мать ребёнка: Крехтунова Василиса

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Крехтунов Моисей Ефимов

Мать ребёнка: Крехтунова Василиса

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1827
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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