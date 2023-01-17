Крехтунов Ефим Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Крехтунов Петр Аврамов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Крехтунова Василиса
Бракосочетание
До 1786
Жена: Крехтунова Василиса
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Крехтунова Василиса
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Крехтунова Василиса
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Крехтунова Василиса
Смерть
1827