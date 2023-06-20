Коврижных Улита Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коврижных Феоктист Потапович
Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1826
Сын: Коврижных Ефрем Потапович
Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно