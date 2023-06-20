Коврижных Улита Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Улита Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Коврижных Феоктист Потапович

Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1812

Сын: Коврижных Яков Потапович

Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Коврижных Петр Потапович

Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1826

Сын: Коврижных Ефрем Потапович

Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1831

Сын: Коврижных Осип Потапович

Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно
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