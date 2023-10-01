Фотлер Елизавета Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Риммер Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фотлер Елизавета Ойген
Отец ребёнка: Фотлер Ойген
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фотлер Гильда Ойген
Отец ребёнка: Фотлер Ойген
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фотлер Вилли Ойген
Отец ребёнка: Фотлер Ойген
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фотлер Ольга Ойген
Отец ребёнка: Фотлер Ойген
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фотлер Ойген
Смерть
Неизвестно