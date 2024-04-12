Шугаюпова Ольга Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шугаюпова Ольга Игоревна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

22.04.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.10.2010

Дочь: Шугаюпова Злата Салаватовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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