Бабаков Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1974
Рождение ребёнка
17.07.1993
Сын: Бабаков Максим Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.2002
Мать ребёнка: Нечаева Анна Валерьевна
Рождение ребёнка
23.06.2017
Мать ребёнка: Нечаева Анна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нечаева Анна Валерьевна