Бабаков Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаков Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1974

Отец: Бабаков Николай Николаевич

Мать: Бабакова Елена Валериановна

Рождение ребёнка
17.07.1993

Сын: Бабаков Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.2002

Сын: Нечаев Лев Валерьевич

Мать ребёнка: Нечаева Анна Валерьевна

Рождение ребёнка
23.06.2017

Сын: Бабаков Глеб Евгеньевич

Мать ребёнка: Нечаева Анна Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Анна Валерьевна

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