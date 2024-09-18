Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинья

Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бутырин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутырин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Бутырин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутырин Николай Иванович

Отец ребёнка: Бутырин Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутырин Иван Филиппович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.