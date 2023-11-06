Омарова (Зайцева) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омарова (Зайцева) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.2019

Муж: Омаров Рустам

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.09.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омаров Рустам

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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