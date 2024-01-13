Петрович Vasil
Место рожденияд. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Дата рождения26.07.1904
Дата смерти26.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1904
д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
Около ?.06.1930
Сын: Петрович Виталий
Мать ребёнка: Петрович Ольга
Рождение ребёнка
10.09.1934
Сын: Petrovich Олег
Мать ребёнка: Петрович Ольга
Bila Tserkva, Kyiv Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрович Ольга
Смерть
26.01.1984
г. Киев, УССР
Похороны
Неизвестно
лесное.киев