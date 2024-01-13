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Петрович Vasil

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Место рождения

д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР

Дата рождения

26.07.1904

Дата смерти

26.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1904

Отец: Petrovich Петр Иосифович

Мать: Давидовская Feofania Markovna

д. Якимовичи Калинковичского района Гомельской области. БССР
Рождение ребёнка
Около ?.06.1930

Сын: Петрович Виталий

Мать ребёнка: Петрович Ольга

Рождение ребёнка
10.09.1934

Сын: Petrovich Олег

Мать ребёнка: Петрович Ольга

Bila Tserkva, Kyiv Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрович Ольга

Смерть
26.01.1984
г. Киев, УССР
Похороны
Неизвестно
лесное.киев
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