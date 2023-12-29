Щербина Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинченко (Щербина) Татьяна Миновна
Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович
Рождение ребёнка
09.03.1923
Дочь: Житлова (Щербина) Людмила Миновна
Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Колтырчина (Щербина) Валентина Миновна
Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович
Смерть
Неизвестно