Щербина Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинченко (Щербина) Татьяна Миновна

Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Михаил Минович

Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Владимир Минович

Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербина Мина Карпович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Щербина Василий Минович

Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович

Рождение ребёнка
09.03.1923

Дочь: Житлова (Щербина) Людмила Миновна

Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Колтырчина (Щербина) Валентина Миновна

Отец ребёнка: Щербина Мина Карпович

Смерть
Неизвестно

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