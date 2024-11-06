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Нечаев Вячеслав Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева (Богданова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Нечаева (Богданова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
С 1930 по 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева (Богданова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева (Богданова) Екатерина Ивановна

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нечаева (Богданова) Екатерина Ивановна

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Смерть
С 1941 по 1945

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