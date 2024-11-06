Нечаев Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Нечаева (Богданова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
С 1930 по 1932
Рождение ребёнка
05.11.1932
Рождение ребёнка
25.01.1937
Смерть
С 1941 по 1945