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Фартыгина Агата Алексеевна
Фартыгина Агата Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.2022
Пол
Женский
Отец
Фартыгин Алексей Андреевич
1984 г.р.
Мать
Фартыгина Ольга Валерьевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2022
Отец:
Фартыгин Алексей Андреевич
Мать:
Фартыгина Ольга Валерьевна
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