Носкова Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2014

Отец: не указан

Мать: Шонина Татьяна Евгеньевна

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