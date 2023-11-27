Злотникова (Гефтер) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлотникова (Гефтер) Елизавета

Злотникова (Гефтер) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гефтер Моисей

Мать: Гефтер Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Злотников Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Злотников Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушакова Неля

Отец ребёнка: Злотников Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злотников Илья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close