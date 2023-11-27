Злотникова (Гефтер) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гефтер Моисей
Мать: Гефтер Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Злотников Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Злотников Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушакова Неля
Отец ребёнка: Злотников Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злотников Илья
Смерть
Неизвестно