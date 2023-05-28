Рогожин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогожин Алексей Иванович

Рогожин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Рогожина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Рогожина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Рогожина Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогожин Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Рогожина Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогожина Александра Федоровна

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