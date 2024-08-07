Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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