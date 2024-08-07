Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Смерть
Неизвестно