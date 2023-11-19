Статюха Людмила Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Статюха Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Статюха Анатолий
Рождение ребёнка
20.10.1974
Сын: Статюха Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Статюха Анатолий
Рождение ребёнка
06.02.1981
Сын: Статюха Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Статюха Анатолий