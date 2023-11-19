Статюха Людмила Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтатюха Людмила Валентиновна

Статюха Людмила Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седов Валентин Семёнович

Мать: Седова (Черных) Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Статюха Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Статюха Анатолий

Рождение ребёнка
20.10.1974

Сын: Статюха Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Статюха Анатолий

Рождение ребёнка
06.02.1981

Сын: Статюха Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Статюха Анатолий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.