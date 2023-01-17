Цветкова (Панкова) Анисья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: Панков Алексей Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
07.04.1896 ст.
ГАКО 7 апреля 1896 Жених: Кросны - Егор Иванович Цветков, 25 лет, второй брак Невеста - Кросны - Анисья Алексеевна Панкова, 24 года, первый брак Поручители: по жениху - Кросны - Терентий Иванович Цве... Показать все
Смерть
Неизвестно