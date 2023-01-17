Цветкова (Панкова) Анисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Панкова) Анисья Алексеевна

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Место рождения

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

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Муж

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: Панков Алексей Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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Бракосочетание
07.04.1896 ст.

Муж: Цветков Егор Иванович

ГАКО 7 апреля 1896 Жених: Кросны - Егор Иванович Цветков, 25 лет, второй брак Невеста - Кросны - Анисья Алексеевна Панкова, 24 года, первый брак Поручители: по жениху - Кросны - Терентий Иванович Цве... Показать все
Смерть
Неизвестно
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