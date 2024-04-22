Платошин Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Платошин Александр Иванович
Мать: Платошина Лидия
Рождение ребёнка
10.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Донской, город Донской, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности