Платошин Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платошин Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1944 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платошин Александр Иванович

Мать: Платошина Лидия

Рождение ребёнка
10.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Донской, город Донской, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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