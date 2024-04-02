Иван Федосиев "Младший" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Федосиев "Младший"

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Между 1818 и 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: Феодосий Григорьев

Мать: Марфа Кирилова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №10 30.05.1858 года - Семья №3 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 Семья №2 Согласно ревизии №10 от 30.05.1858 года -9 лет Согласно ревизии №9 - 2 года Ориентир... Показать все
Смерть
Неизвестно
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