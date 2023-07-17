Яганова (Скурлатова) Вера Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яганова (Скурлатова) Вера Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1958

Отец: Скурлатов Генадий Дмитриевич

Мать: Скуратова Надежда Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Сергей

Рождение ребёнка
20.10.1978

Дочь: Черепахина Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Первушин Сергей

Рождение ребёнка
23.06.1986

Сын: Яганов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Яганов Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
06.02.1988

Дочь: Шубина (Яганова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Яганов Пётр Михайлович

Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край

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