Яганова (Скурлатова) Вера Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первушин Сергей
Рождение ребёнка
20.10.1978
Дочь: Черепахина Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Первушин Сергей
Рождение ребёнка
23.06.1986
Сын: Яганов Пётр Петрович
Отец ребёнка: Яганов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1988
Дочь: Шубина (Яганова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Яганов Пётр Михайлович
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край