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Панкратов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1958

Дата смерти

10.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панктатова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
06.09.1977

Сын: Панкратов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Панктатова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1984

Дочь: Панкратова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Панктатова Людмила Николаевна

Смерть
10.05.2008

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