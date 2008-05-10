Панкратов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1958
Дата смерти10.05.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1977
Сын: Панкратов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Панктатова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1984
Дочь: Панкратова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Панктатова Людмила Николаевна
Смерть
10.05.2008