(Миронова) Матрёна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Есин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Есин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плещаков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Есин Григорий
Смерть
Неизвестно