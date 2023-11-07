Пьянкова (Маркова) Манефа Сарапионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти?.05.1943
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Маркова Просковья
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
08.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пьянков Сергей Алексеевич
Село Старая Утка Шалинского района Свердловской области
Смерть
?.05.1943
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Умерла от восполения легких. В больнице.