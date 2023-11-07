Пьянкова (Маркова) Манефа Сарапионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова (Маркова) Манефа Сарапионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Маркова Просковья

Бракосочетание
1918

Муж: Пьянков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
08.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пьянков Сергей Алексеевич

Село Старая Утка Шалинского района Свердловской области
Смерть
?.05.1943
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Умерла от восполения легких. В больнице.
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