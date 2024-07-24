Петров Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.02.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
26.02.1911 ст.
№ 47 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1911 г. 57) 26 февраля/1 марта сельский обыватель Владимир Петров Петров, 49 лет, от рака пищевода