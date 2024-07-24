Петров Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.02.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
26.02.1911 ст.
№ 47 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1911 г. 57) 26 февраля/1 марта сельский обыватель Владимир Петров Петров, 49 лет, от рака пищевода

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