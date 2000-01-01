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Жулега Севастьян Лавренов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Жулега Лаврен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Жулега Александр Севастьянов

Мать ребёнка: Жулега Марья Иванова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Жулега Ермолай Севастьянов

Мать ребёнка: Жулега Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Марья Иванова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1800
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