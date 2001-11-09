Трунин Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунин Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.2001

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.2001

Отец: Трунин Алексей Юрьевич

Мать: Трунина Ольга Константиновна

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