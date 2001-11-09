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Трунин Дмитрий Алексеевич
Трунин Дмитрий Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.2001
Пол
Мужской
Отец
Трунин Алексей Юрьевич
1974 г.р.
Мать
Трунина Ольга Константиновна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.2001
Отец:
Трунин Алексей Юрьевич
Мать:
Трунина Ольга Константиновна
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