Конев Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1909 ст.
Дата смерти05.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1909 ст.
Отец: Конев Александр
Мать: Конева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1937
Мать ребёнка: Конева Стефания Семеновна
Рождение ребёнка
15.12.1940
Мать ребёнка: Конева Стефания Семеновна
Рождение ребёнка
21.05.1947
Дочь: Гималетдинова (Конева) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Конева Стефания Семеновна
Рождение ребёнка
03.08.1951
Сын: Конев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Конева Стефания Семеновна
Смерть
05.10.1977
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, квартал 164