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Конев Михаил Александрович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.09.1909 ст.

Дата смерти

05.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1909 ст.

Отец: Конев Александр

Мать: Конева ?

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева Стефания Семеновна

Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Конев Эдуард Михайлович

Мать ребёнка: Конева Стефания Семеновна

Рождение ребёнка
15.12.1940

Сын: Конев Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Конева Стефания Семеновна

Рождение ребёнка
21.05.1947

Дочь: Гималетдинова (Конева) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Конева Стефания Семеновна

Рождение ребёнка
03.08.1951

Сын: Конев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Конева Стефания Семеновна

Смерть
05.10.1977
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Южное кладбище, квартал 164

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