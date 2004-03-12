Сорокин Егор Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Егор Романович

Сорокин Егор Романович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.2004

Отец: Сорокин Роман Александрович

Мать: Сорокина Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close