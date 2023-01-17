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Паниматченко Корнилий Григорьевич

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Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

27.07.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Паниматченко Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1854

Жена: Паниматченко Екатерина Фоминична

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1873

Сын: Паниматченко Макар Корнилиевич

Мать ребёнка: Паниматченко Екатерина Фоминична

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 20.12.1908

Дочь: Гриценко Юлия Макаровна

Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Покошичи, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
27.07.1908
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