Паниматченко Корнилий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти27.07.1908
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Паниматченко Григорий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1854
Рождение ребёнка
31.01.1873
Сын: Паниматченко Макар Корнилиевич
Мать ребёнка: Паниматченко Екатерина Фоминична
Рождение ребёнка
Около 20.12.1908
Дочь: Гриценко Юлия Макаровна
Мать ребёнка: Паниматченко Евдокия Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Смерть
27.07.1908