Ероховец Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ероховец Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ероховец Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.

Сын: Ероховец Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Ероховец Григорий Михайлович

Королев Стан, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.

Дочь: Ероховец Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Ероховец Григорий Михайлович

Королев Стан, Минский район, Минская область
Место жительства
До 1900 ст.
Королев Стан, Минский район, Минская область
Место жительства
С 1900 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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