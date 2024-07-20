Ероховец Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1895 ст.
Сын: Ероховец Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Ероховец Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1899 ст.
Дочь: Ероховец Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Ероховец Григорий Михайлович
Место жительства
До 1900 ст.
Место жительства
С 1900 ст.
Красный Яр, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно