Шестова Шубина Анна Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШестова Шубина Анна Константиновна

Шестова Шубина Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестов Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шестов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестов Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Шестов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестов Илларион Иванович

Отец ребёнка: Шестов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шестов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
01.11.1924

Сын: Шестов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шестов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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