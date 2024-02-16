Коренюк Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.
Дочь: Коренюк Федора Алексеевна
Отец ребёнка: Коренюк Алексей Романович
Свидетельство выслано в г.Тюмень 26.10.1942 ГА в г. Тобольске, плёнка 2347737, стр. 184 https://clck.ru/38rp2R
Рождение ребёнка
12.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Коренюк Алексей Романович
ГА в г. Тобольске, плёнка 2347737, стр. 229 https://clck.ru/38ronA
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коренюк Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Коренюк Алексей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коренюк Алексей Романович
Смерть
Неизвестно