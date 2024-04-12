Евдокия Оглоблина
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Оглоблин Арефий Андреевич
Мать: Оглоблина Ефросинья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафья Николаевна
Отец ребёнка: Оглоблин (примак) Николай Ермолаевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Оглоблин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Оглоблин (примак) Николай Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно