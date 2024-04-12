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Евдокия Оглоблина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Оглоблин Арефий Андреевич

Мать: Оглоблина Ефросинья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафья Николаевна

Отец ребёнка: Оглоблин (примак) Николай Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Оглоблин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Оглоблин (примак) Николай Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин (примак) Николай Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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