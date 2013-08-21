Жуков Герман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Герман Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Дата смерти

21.08.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
Место жительства
Неизвестно
г. Ставрополь
Смерть
21.08.2013
г. Москва
Причина смерти: погиб в ДТП, управляя мотоциклом | http://lifenews.ru/news/118135 ДТП произошло в районе 21 часа на Мичуринском проспекте. В результате столкновения пяти транспортных средств погиб чел... Показать все
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