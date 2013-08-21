Жуков Герман Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
Дата смерти21.08.2013
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
Место жительства
Неизвестно
г. Ставрополь
Смерть
21.08.2013
г. Москва
Причина смерти: погиб в ДТП, управляя мотоциклом | http://lifenews.ru/news/118135 ДТП произошло в районе 21 часа на Мичуринском проспекте. В результате столкновения пяти транспортных средств погиб чел... Показать все