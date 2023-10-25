Юрьев Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрьев Илья Фёдорович

Мать: Воробьёва Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрьев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Аржанова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Островская Ирина Александровна

Мать ребёнка: Аржанова Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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