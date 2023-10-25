Юрьев Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрьев Илья Фёдорович
Мать: Воробьёва Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрьев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Аржанова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Островская Ирина Александровна
Мать ребёнка: Аржанова Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно