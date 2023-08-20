Шкребнев Провор
мужской, родился Неизвестно
Дети
Шкребнев Андрей ПроворовичНеизвестно г.р.
Шкребнева (Болдуева) Нонна ПроворовнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкребнев Андрей Проворович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкребнева (Деменок) Меланья Проворовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкребнева (Болдуева) Нонна Проворовна
Мать ребёнка: не указана