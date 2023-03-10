Косицына Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1992
Дочь: Косицына Анастасия Вячеславовна
Отец ребёнка: Косицын Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
10.08.1994
Дочь: Косицына Анна Вячеславовна
Отец ребёнка: Косицын Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
16.09.2003
Дочь: Косицына Александра Вячеславовна
Отец ребёнка: Косицын Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
02.03.2006
Дочь: Косицына Аксинья Вячеславовна
Отец ребёнка: Косицын Вячеслав Александрович