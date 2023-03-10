Косицына Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосицына Валентина Владимировна

Косицына Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косицын Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
06.12.1992

Дочь: Косицына Анастасия Вячеславовна

Отец ребёнка: Косицын Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
10.08.1994

Дочь: Косицына Анна Вячеславовна

Отец ребёнка: Косицын Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
16.09.2003

Дочь: Косицына Александра Вячеславовна

Отец ребёнка: Косицын Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
02.03.2006

Дочь: Косицына Аксинья Вячеславовна

Отец ребёнка: Косицын Вячеслав Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.