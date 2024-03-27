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Аккужин Гайнетдин

Место рождения

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1902

Сын: Аккужин Салих Гайнетдинович

Мать ребёнка: Аккужина ?

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1906

Сын: Аккужин Идрис Гайнетдинович

Мать ребёнка: Аккужина ?

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1917

Сын: Аккужин Юнус Гайнетдинович

Мать ребёнка: Аккужина ?

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аккужин Эрэст Гайнетдинович

Мать ребёнка: Аккужина ?

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутлубулатова Миниса Гайнетдиновна

Мать ребёнка: Аккужина ?

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
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