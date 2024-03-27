Аккужин Гайнетдин
Место рожденияд.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Аккужин Салих Гайнетдинович
Мать ребёнка: Аккужина ?
д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1906
Сын: Аккужин Идрис Гайнетдинович
Мать ребёнка: Аккужина ?
д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1917
Сын: Аккужин Юнус Гайнетдинович
Мать ребёнка: Аккужина ?
д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аккужин Эрэст Гайнетдинович
Мать ребёнка: Аккужина ?
д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутлубулатова Миниса Гайнетдиновна
Мать ребёнка: Аккужина ?
д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно