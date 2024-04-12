Шувалова (Леушина) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Леушина) Раиса Васильевна

Место рождения

Десятова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Леушин Василий Афанасьевич

Мать: Леушина Евдокия Дмитриевна

Десятова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
1952

Муж: Шувалов Василий Семенович

Бракосочетание село Бабушкино Курильские острова Сахалинская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шувалов Василий Семенович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
2016
Умерла в г. Челябинск
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