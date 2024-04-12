Шувалова (Леушина) Раиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
1952
Бракосочетание село Бабушкино Курильские острова Сахалинская область
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шувалов Василий Семенович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
2016
Умерла в г. Челябинск